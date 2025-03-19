З полону повернулись Сергій Грубіян, Віталій Даниловський, Андрій Костащук та Євген Данилюк

Під час чергового обміну полоненими, який відбувся у середу, 19 березня, з Росії в Україну повернулися четверо захисників із Буковини. Це Сергій Грубіян, Віталій Даниловський, Андрій Костащук та Євген Данилюк. Про повернення військових додому повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

«В межах сьогоднішнього обміну військовополоненими додому вдалося повернути чотирьох буковинців, які мужньо і гідно захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», – зазначив Руслан Запаранюк. Один захисник – з Чернівців, ще троє з Чернівецького та Вижницького районів.

Додому вдалося повернути 45-річного Сергія Грубіяна з міста Глибока. У полон захисник потрапив у червні 2022 року в Луганській області. 42-річний Віталій Даниловський з с. Веренчанка Чернівецького району також повернувся додому. У полон військовий потрапив у липні 2023 року в Донецькій області.

Ще один захисник – житель Чернівців. Це 36-річний Андрій Костащук. У полон він потрапив у липні 2022 року в Луганській області. Також додому повертається Євген Данилюк. Йому 53 роки і він родом з с. Остра Брусницької громади Вижницького району. У полон потрапив у червні 2024 року в Донецькій області.

Нагадаємо, що 19 березня Україна повернула з російського полону 175 військовослужбовців. Ще 22 захисники повертаються додому поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Серед тих, хто повернувся до України в межах обміну, є 166 солдатів та сержантів, а також дев’ятеро офіцерів.