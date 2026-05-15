Закарпатці служили у лавах морської піхоти та Нацгвардії

У п’ятницю, 15 травня, під час першого етапу обміну у форматі «1000 на 1000» з російського полону повернулися військові із Закарпаття Михайло Мацанин та Степан Поляк. Про це повідомили у представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини у Закарпатській області.

За словами голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, військові служили у лавах Морської піхоти ЗСУ та Національної гвардії.

Відомо, що 33-річний військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Білинського Михайло Мацанин був у полоні з 2022 року.

Нагадаємо, до України в межах обміну повернулися 205 українських військовополонених. серед звільнених з полону є рядові, сержанти та офіцери, більшість з яких перебували у полоні з 2022 року. Вони обороняли Маріуполь, «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, а також Запоріжжя, Сумщину та Київщину. Крім того, серед повернених є оборонець ЧАЕС.

Обміну сприяли США та ОАЕ. Наразі готують наступні етапи обміну в форматі «1000 на 1000».