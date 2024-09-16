Черговий обмін військовополоненими відбувся 14 вересня

У суботу, 14 вересня, під час чергового обміну військовополоненими додому повернулися три захисники з Волині – Владислав Оксеньчук, Дмитро Климович і Владислав Котельніков. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

За інформацією Юрія Погуляйка, серед звільнених:

27-річний Владислав Оксеньчук із Ковеля – майстер спорту України з легкої атлетики та парамедик полку «Азов». Потрапив у російський полон під час оборони Маріуполя;

28-річний Дмитро Климович із міста Володимир – старший помічник командира на пошуково-рятувальному судні «Донбас»;

28-річний Владислав Котельніков із Луцька – військовослужбовець бригади «Азов».

«Захисники перебували в полоні понад два з половиною роки. Вітаємо рідних з довгоочікуваними хорошими новинами, а бійців на рідній землі», – написав Юрій Погуляйко 14 вересня у Facebook.

За день напередодні, 13 вересня, з російського полону також звільнили 27-річного морського піхотинця із Луцька Дмитра Селютіна.

Нагадаємо, 14 вересня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону вдалось повернути 103 українських військовослужбовців.