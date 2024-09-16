Після 2,5 років російського полону додому повернулися троє захисників із Волині
Звільнені військовослужбовці родом із Ковеля, Володимира та Луцька
У суботу, 14 вересня, під час чергового обміну військовополоненими додому повернулися три захисники з Волині – Владислав Оксеньчук, Дмитро Климович і Владислав Котельніков. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
За інформацією Юрія Погуляйка, серед звільнених:
- 27-річний Владислав Оксеньчук із Ковеля – майстер спорту України з легкої атлетики та парамедик полку «Азов». Потрапив у російський полон під час оборони Маріуполя;
- 28-річний Дмитро Климович із міста Володимир – старший помічник командира на пошуково-рятувальному судні «Донбас»;
- 28-річний Владислав Котельніков із Луцька – військовослужбовець бригади «Азов».
«Захисники перебували в полоні понад два з половиною роки. Вітаємо рідних з довгоочікуваними хорошими новинами, а бійців на рідній землі», – написав Юрій Погуляйко 14 вересня у Facebook.
За день напередодні, 13 вересня, з російського полону також звільнили 27-річного морського піхотинця із Луцька Дмитра Селютіна.
Нагадаємо, 14 вересня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону вдалось повернути 103 українських військовослужбовців.