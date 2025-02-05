Михайло Ружилович, який 5 лютого повернувся з полону

У межах обміну полоненими, який відбувся 5 лютого, додому повернувся захисник зі села Річки Львівського району Володимир Панечко. Крім цього, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вдома тепер воїн з Добромильської громади Павло Матіяш. Також Україні вдалось обміняти нацгвардійця з Куликівської громади Ігоря Голінку та солдата Юрія Богуцького з Мостиськ. У Славській селищній раді розповіли, що тепер вдома й Михайло Ружилович з 82-й ОДШБр, а у Дрогобицькій РВА повідомили про повернення Степана Проціва.

«Володимир Панечко перебував у полоні з 2022 року. Радіємо всією Львівщиною. Здоровʼя вам, Володимире. Дякуємо за все. Нехай усі сімʼї дочекаються», – написав Максим Козицький.

Нацгвардієць, 30-річний Ігор Голінка, перебував у полоні півтора року. Військовий добровільно пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення. Вдома його чекала дружина та двоє дітей.

«Через півтора року невідомості найважливішу новину почули і рідні нашого земляка Ігоря Голінки, який родом зі села Артасів. Потрапив у полон під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине, Запорізька область. Щиро вітаємо дружину Олену, сина Матвія, донечку Олесю, всіх рідних і близьких героя з щасливою звісткою про повернення. Здоровʼя вам, Ігорю. Низький уклін», – повідомив Максим Козицький.

Ігор Голінка повернувся з полону 5 лютого. Фото з соцмереж Максима Козицького

Також голова Львівської ОВА повідомив, що додому повернувся солдат Юрій Богуцький з Мостиськ. Він був у полоні понад два роки.

«Наш захисник потрапив у неволю у листопаді 2022 року під час виконання бойового завдання у районі Марʼїнки. Юрію, дякуємо вам за все, що ви зробили для нашої держави. Здоровʼя!», – сказав Козицький.

Солат Юрій Богуцький. Фото з соцмереж Максима Козицького

Славська селищна рада також розповіла, що додому повернули 33-річного Михайла Ружиловича, який служив старшим водієм у 82-й ОДШБр. Військовий є мешканцем селища Хащованя. Ружилович пробув у російському полоні понад рік.

Голова Дрогобицької РВА Степан Кулиняк повідомив, що додому повернувся Степан Проців. Захисник родом з села Вороблевичі Меденицької громади. Він служив у 24 ОМБр й санітарним інструктором медпункту. Захисник потрапив у полон у червні 2022 року в Оріховому на Луганщині.

Згодом Максим Козицький розповів про повернення додому Павла Матіяша з Добромильської громади. «Павло – прикордонник. Потрапив у полон у квітні 2022 року під час оборони Маріуполя. Понад два з половиною роки рідні та друзі чекали з надією», – додав Козицький.

Павло Матіяш. Фото з соцмереж Максима Козицького

Зазначимо, що у межах обміну 5 лютого додому повернулися 150 солдатів, сержантів та офіцерів. Деякі з них перебували у російському полоні протягом двох років. Президент Володимир Зеленський розповів, що це воїни Військово-Морських сил, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці та поліцейський. Серед захисників є такі, які перебувають у важкому стані.