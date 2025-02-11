З початку повномасштабної війни Віталій Джос пішов у ЗСУ, його взяли в полон під час боїв за Лиман

Із російського полону повернувся ще один мешканець Львівщини. Віталій Джос родом із Запоріжжя, але уже 13 років з сім’єю живе у Шептицькому. З початку повномасштабної війни чоловік пішов у ЗСУ, його взяли в полон під час боїв за Лиман. Це уже дев’ятий захисник із Львівщини, який повернувся під час обміну 5 лютого.

Про обмін військового Віталія Джоса повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

«З початком повномасштабного вторгнення Віталій добровільно став на захист України. У травні 2022 року, під час боїв за Лиман Донецької області, зв’язок із Захисником обірвався, а згодом стало відомо, що він перебуває в полоні. Найважче позаду. Віталію, дякую за все! Вітаю вдома! Вірю – повернемо всіх наших Героїв!», – написав голова ЛОВА.

Як повідомляв ZAXID.NET, під час обміну полоненими 5 лютого додому повернулись ще восьмеро військових із Львівщини: Володимир Панечко, Ігор Голінка, Юрій Богуцький , Михайло Ружилович, Степан Проців, Павло Матіяш, Ярослав Пилип'як та Роман Гавдульський.