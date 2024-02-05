Уродженець села Перерісль є солдатом Луганського прикордонного загону.

Під час обміну полонених 31 січня з російської неволі повернувся прикордонник з Прикарпаття Михайло Шемоніцький. Військовослужбовець майже два роки вважався зниклим безвісти.

Про повернення Михайла Шемоніцького 3 лютого повідомила Переріслянська сільська рада.

«Надія і віра, саме на цих двох людських чеснотах тримається світ. Серед когорти повернутих полонених до України значиться Михайло Шемоніцький, виходець із нашого села. Позаду пекло полону, попереду щасливі родичі та вдячні односельці», – йдеться в дописі у Facebook сільради.

Михайло Шемоніцький вважався зниклим безвісти після боїв у селі Нове на Луганщині у квітні 2022 року. Він є солдатом, кухарем відділення тилового забезпечення прикордонної комендатури швидкого реагування «Щастя» Луганського прикордонного загону.

Нагадаємо, у межах обміну полонених 31 січня додому повернулися ще двоє прикарпатців – Василь Стефурак та Василь Шевернюк. Тоді Україна повернула з полону 207 військовослужбовців.