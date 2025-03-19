Наразі захисників направили в лікарні для реабілітації

Одинадцять військовослужбовців з Тернопільщини повернулися додому з російського полону. Серед звільнених захисників є солдати та офіцери. Повернути військових вдалося під час чергового обміну полоненими, який відбувся у середу, 19 березня. Про це повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

В обласній адміністрації надали перелік імен та прізвищ захисників, яких звільнили 19 березня. Це жителі Тернопільського, Чортківського та Кременецького районів. Зокрема повернулися на Батьківщину солдати Володимир Бурій, Андрій Вінницький, Іван Романюк, Віктор Федірко, Леонід Шевчук, Роман Проць, сержанти Віктор Слівінський, Володимир Ісай, головний сержант Дмитро Галюк, Василь Герій, Михайло Рижуля.

В Бучацькій міській раді повідомили також, що серед звільнених є головний сержант Дмитро Галюк із села Бариш Бучацької громади. Дмитро провів у російському полоні майже два роки, після того, як 12 квітня 2022 року потрапив до полону під час оборони металургійного заводу імені Ілліча в Маріуполі.

Родичі Дмитра Галяка на акції підтримки з його портретом

Додамо, що 19 березня Україна повернула з російського полону 175 військовослужбовців. Ще 22 захисники повертаються додому поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Цей обмін став можливим завдяки активній роботі української команди та підтримці міжнародних партнерів, зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів.