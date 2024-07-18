Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими

Під час обміну військовополоненими, який відбувся 17 липня, звільнили молодшого сержанта з Чернівців. Віталій Грижак перебував у полоні два роки. Наразі він проходитиме реабілітацію. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими.

Про те, що з російського полону звільнили військового з Чернівців, молодшого сержанта Віталія Грижака, повідомили в Чернівецькій ОВА. Військовий потрапив в полон в травні 2022 року. І від тоді постійно перебував на території Російської Федерації.

«Маємо приємну звістку – серед звільнених з ворожого полону є і чернівчанин. Це молодший сержант Віталій Грижак. Наразі його та інших захисників чекає реабілітація і заслужений відпочинок. Вітаю його особисто, рідних і близьких з цим довгоочікуваним поверненням на рідну землю», – повідомив начальник обласної адміністрації Руслан Запаранюк в четвер, 18 липня.

Після лікування та відновлення Віталій Грижак повернеться на Буковину до своїх рідних. Додамо, що 17 липня Україна повернула з російського полону 95 захисників. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та прикордонники.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з російського полону вже вдалося повернути 3405 людей. Востаннє з полону повертали буковинців в лютому 2024 року. Це Руслан Міцней, який захищав «Азовсталь».