Військовий тримав оборону «Азовсталі»

З російського полону додому повернувся один житель Буковини. Військовослужбовець був серед 100 українців, яких вдалося повернути в рамках обміну 8 лютого у форматі «100 на 100». За інформацією керівника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, з полону вдалося звільнити Руслана Міцнея.

Буковинський захисник родом із села Михальчі Кам’янської територіальної громади. Ще до повномасштабної війни він служив у Маріуполі за контрактом. Відтак, разом з іншими нашими героями, тримав оборону «Азовсталі».

«Ще до захоплення Маріуполя дружині Руслана разом з дитиною вдалося евакуюватися з міста, зараз вони мешкають у Чернівцях. Я щиро вітаю воїна з поверненням додому і радію разом з усією родиною», – повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

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Додамо, що Україна повернула з російського полону 100 військовослужбовців, повідомив у четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський. Раніше про обмін повідомило російське Міноборони, яке заявило, що відбувся обмін у форматі «100 на 100». За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ і 11 тероборонців.

Раніше, 31 січня додому повернулися ще двоє жителів Буковини. Вони були серед 207 військовослужбовців. Один з військовослужбовців – прикордонник, який обороняв «Азовсталь», а інший – пробув в полоні два роки.