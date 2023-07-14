Лікарі спочатку роздробили кам'яні відкладення, а потім витягнули їх та спіраль з сечового

Тернопільські лікарі витягнули з сечового міхура 25-річної тернополянки камінь розміром як куряче яйце. Під час аналізів та досліджень медики з'ясували, що кам'яними наростами в міхурі жінки обросла протизаплідна спіраль, яку пацієнта поставила собі ще п'ять років тому. Як вона потрапила з одного органу в інший лікарям досі не зрозуміло.

До медиків лікарні швидкої допомоги звернулася 25-річна тернополянка. Жінка скаржилася на хронічний цистит. З кожним днем їй ставало все гірше, а традиційне лікування не допомагало. Лікар-уролог призначив детальне обстеження для встановлення причин такої патології. Під час УЗД, у сечовому міхурі, було виявлено нетиповий великий утвір розміром 5,5 на 4,5 сантиметри.

Жінка розповіла лікарям, що п'ять років тому, їй встановили внутрішньоматкову спіраль. Через три роки на огляді у лікаря-гінеколога її не вдалось замінити, оскільки спіраль не виявили. Медик зробив висновок, що спіраль непомітно випала.

«Лікарі-урологи призначили додаткові обстеження, зокрема рентген та цистоскопію. Завдяки цим аналізам остаточно підтвердилося, що "камінь" у сечовому міхурі жінки насправді був протизаплідною спіраллю, яка потрапила в порожнину органу і вкрилась шаром камʼяних відкладень», – повідомили в Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги.

Лікарі-урологи Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Михайло Балабан та Назарій Чернюк провели 25-річній тернополянці хірургічну операцію, під час якої вони без розрізів роздробили камінець та вилучили його, а також видалили спіраль з сечового міхура. Наразі пацієнтка почуває себе добре і її життю більше нічого не загрожує.