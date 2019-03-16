За час окупації РФ переселила до Криму 500 тис. росіян
Голова Меджлісу кримськотатарського народу розповів, як Росія заселяє окупований півострів своїми громадянами
Голова меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що за п’ять років після анексії Криму на півострів переселили до півмільйона росіян. Він вважає, що для Росії такі заходи – додатковий фактор, який дозволить їй утримувати Крим у випадку деокупації, якої, за словами Чубаарова, «навіть у Кремлі вже давно не виключають».
Як сказав Чубаров в інтерв’ю журналу «Новое время», найобережніші підрахунки дозволяють припустити, що до Криму з Росії переїхало до 500 тис. людей.
«Вважається, що тільки по Севастополю десь уже близько 200 тис. нових жителів», – повідомив голова меджлісу.
Він розповів, що в основному такі переселенці – це сім’ї і самі працівники військових і силових структур РФ.
«Але вже є чимала частина людей, які переселяються з власної ініціативи. Є банки, які, я думаю, за підтримки державного банку Росії видають пільгові кредити на будівництво людям з певних територій Росії, які переїжджають до Криму. Зокрема, з Іркутської та Новосибірської областей. Вони отримують кредити, які суттєво відрізняються за відсотками», – наголосив Чубаров.
У той же час він нагадав, що Росія намагається позбутися тих кримчан, які не погоджуються з окупацією півострова.
«Такі люди [на думку Кремля] повинні бути витіснені з Криму. І це відбувається шляхом систематичних репресій. Це не тільки залякування, обшуки й арешти, це і неможливість розвитку, коли Крим залишають підприємці», – сказав Чубаров.
Нагадаємо, рівно 5 років тому, 16 березня 2014 року, в Криму пройшов «референдум» про незалежність півострова від України і подальше його приєднання до Росії. «Референдум» відбувався на тлі присутності на півострові російських військових, які на той момент вже захопили усі стратегічні будівлі Криму, зокрема – органи влади та державні ЗМІ. І хоча більшість кримчан нібито підтримала відокремлення півострова від України, світова спільнота не визнає цього голосування і вважає Крим українською територією, а Росію – окупантом.