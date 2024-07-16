Ізяславський районний суд виніс вирок Миколі Гедзенюку за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію та отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 12 липня, у травні 2023 року Микола Гедзенюк пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 24 червня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді Микола Гедзенюк своєї вини не визнав. Зазначив, що вважає висновок ВЛК неправильним, оскільки його оглянули лише два лікарі, які не взяли до уваги його травми голови і хребта.

Суддя Оксана Янішевська визнала чоловіка винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.