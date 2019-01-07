Заарештованого кримськотатарського активіста госпіталізували у важкому стані

Фігурант «справи Веджіє Кашка» Асан Чапух в ніч на 7 січня був терміново госпіталізований в одну з лікарень Сімферополя. Про це в Facebook повідомив адвокат Айдер Азаматов.

«Чапуху Асану аг'а - фігуранту так званого кримінальної справи "Веджіє Кашка" сьогодні вночі стало раптово погано. Його терміново госпіталізували в 6-ю Міську лікарню Сімферополя у важкому стані для надання медичної допомоги », - написав Азаматов.

Причини госпіталізації і поточний стан чоловіка поки що не повідомляються.

Нагадаємо, що 23 листопада в Криму затримали кількох активістів кримськотатарського національного руху, які хотіли допомогти місцевій жінці повернути гроші, вкрадені у неї громадянином Туреччини. Той поскаржився в окупаційну поліцію, і кримських татар затримали за вимагання. Коли 83-річну Вєджіє Кашкунамагалися затримати, її серце не витримало, і вона померла.

Кримська правозахисна група повідомила, які порушення прав людини вчинила окупаційна влада РФ в українському Криму протягом 2018 року.