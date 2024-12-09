Це свято присвячене дню зачаття пресвятою Анною та Іоакимом Марії, Святої Діви.

Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар святкування зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці відзначають 9 грудня. Традиційно цього дня Анни відзначають іменини. Розповідаємо, що можна робити в цей день.

Що можна робити цього дня

Згідно з традиціями праведній Анні моляться на зачаття дитини, одужання від різних хвороб (жінки –від безпліддя), за здоров'я дітей та за родину.

Також у цей день жінки та дівчата збиралися разом, щоб підготуватися до зустрічі Нового року. Дівчата розповідали одна одній цікаві історії, готували святкові страви та прикрашали новорічний стіл та оселю.

Вагітні жінки в день Анни під час посту, якого дотримуються віряни на Різдво, можуть їсти все, що заманеться.

Цікаво, що 9 грудня вважали днем бджолярів. А тому серед наших предків існувала традиція йти до вуликів, оглядати їх і молитися, щоб бджоли легко пережили зиму та дали багато меду наступного року.

За матеріалами ТСН та «Дзеркало Тижня»