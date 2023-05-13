Залужний назвав Герасімова сильним, підступним та непередбачуваним ворогом

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову сказав, що поважає начальника генштабу Збройних сил РФ генерала Валєрія Герасімова, оскільки він ворог сильний, підступний та непередбачуваний.

На думку українського воєначальника, такого ворога не можна недооцінювати. Залужний зізнався, що постійно вивчає публікації Герасімова та цікавиться його думкою як військового.

«У Росії є одна людина, один воєначальник, якого я постійно читаю, мені цікава його думка як військового», – заявив головнокомандувач ЗСУ. На його думку, українським військовослужбовцям треба розуміти, що Герасімов сильний ворог, якого слід «поважати заради перемоги».

«Він сильний, він підступний, він непередбачуваний. Одним словом, це сильний ворог, якого треба поважати. Навіть поважати заради перемоги», – зазначив Залужний.

У процесі бесіди Залужного попросили прокоментувати заяву президента РФ Владіміра Путіна, який у лютому минулого року закликав українських військових «брати владу у свої руки». У зв'язку з цим український головнокомандувач сказав, що особисто не цікавиться ні його виступом, ні його висловлюваннями.

Валєрій Герасімов – радянський і російський воєначальник. Начальник генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони РФ. Згідно із зібраними українськими слідчими документальними матеріалами із підтвердженням, Гєрасимов є ідеологом агресивної війни або військових конфліктів на території інших держав.

Йому приписують створення так званої «доктрини Герасімова», де змальовано нові форми і способи ведення бойових дій. Згідно до цієї «доктрини», дистанційний безконтактний вплив на супротивника стає головним засобом досягнення цілей бою та операції. Ураження його об'єктів здійснюється на всю глибину території. Стираються відмінності між стратегічним, оперативним, і тактичним рівнем, наступальними та оборонними діями».

Проте журналіст Марк Галеотті пояснював, що по суті цієї «доктрини» не існує. Галеотті зізнався, що сам створив цей термін після того, як у лютому 2013 року російська газета «Военно-промышленный курьер» передрукувала промову Гєрасімова. Галеотті опублікував переклад статті у своєму блозі, де для яскравого заголовку вигадав термін «доктрина Герасімова».