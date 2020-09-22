З наступного року в Україні зросте тариф для сімейних лікарів на первинну медичну допомогу, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 22 вересня. Це означає, що в 2021 році зростуть виплати, які Національна служба здоров’я України нараховуватиме сімейним лікарям за кожного пацієнта.

«За кожну укладену декларацію сплачується сума – в цьому році вона становить 600 грн, в наступному році вона становитиме 710 грн. Ми підвищили тариф. Він не підвищувався два роки», – сказав Степанов, якого процитувало видання «Слово і Діло».

При цьому міністр уточнив, що оплата роботи сімейного лікаря буде залежати від коефіцієнтів.

«Крім кількості пацієнтів у цього сімейного лікаря, є ще індивідуальні особливості пацієнтів. Може бути, що вони в переважній більшості з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом. Або сімейний лікар працює в гірських районах. Всі ці особливості ми закладали в розрахунок фінансування за первинну допомогу через відповідні коефіцієнти», – пояснив Степанов.

Міністр додав, що також будуть введені коефіцієнти якості первинної медичної допомоги.

«Наприклад, питання імунізації. Лікар повинен проводити імунізацію серед пацієнтів, з якими у нього укладено договір. Ми заклали додаткову суму грошей за ведення пацієнтів амбулаторно, хворих на туберкульоз», – додав Степанов.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я пообіцяв, що з наступного року зростуть зарплати лікарів швидкої допомоги.