Неповнолітня мала виготовити саморобну вибухівку та заховати її у термос

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську, під час якого ФСБ намагалася підірвати саморобну вибухівку у центральному парку міста. Про це у четвер, 12 червня, повідомила СБУ.

Плани росіян вдалося зірвати завдяки 15-річній місцевій школярці, яка завчасно звернулася до чат-бота СБУ «Спали» ФСБшника» і повідомила про наміри росіян завербувати її для вчинення теракту.

Як розповідають в СБУ, на месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Правоохоронці дізналися, що за інструкцією ворога неповнолітня мала виготовити саморобну вибухівку та заховати її у термос.

Щоб не викликати підозр у рідних, куратор з ФСБ доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі. Згодом спецслужбіст повідомив школярці, що вона має доставити вибухівку до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей. У цей момент ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітньою. В СБУ наголосили, що таким чином росіяни намагалися не лише вбити якомога більше цивільних, але й ліквідувати свою агентку як зайвого свідка.

Проте коли дівчина відмовилась відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст пригрозив, що здасть її до СБУ.

«Утім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки – від вербування школярки до спроби її підриву росіянами», – додають у дописі.

Нагадаємо, 11 червня СБУ затримала мешканця Львівщини, який на замовлення спецслужб Росії здійснював фото та відеофіксацію аеродрому на Львівщині і передавав дані та геолокації для здійснення подальших обстрілів.