«Дніпровагонмаш» відправляв вагони «Новолипецькому металургійному комбінату» (НЛМК)

Завод «Дніпровагонмаш», що входить до групи «ТАС» бізнесмена та позаштатного радника керівника Офісу президента Сергія Тігіпка, після початку російської агресії у 2014 році й до середини лютого 2022 року постачав залізничні вагони російському металургійному гіганту. Про це йдеться в розслідуванні агенції «Слідство.Інфо», оприлюдненому 7 липня.

Журналісти встановили, що «Дніпровагонмаш» відправляв вагони «Новолипецькому металургійному комбінату» (НЛМК), який належить одному з найбагатших російських олігархів Владіміру Лісіну. З 2025 року це підприємство перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України.

Упродовж кількох років українське підприємство відвантажувало комбінату різну продукцію: у 2014 році – 30 вагонів, у 2020 році – рами та візки для використання виключно на території НЛМК, у 2021 році – 28 вагонів для перевезення окатишів (напівфабрикатів для виробництва сталі та чавуну). На початку 2022 року завод також відправив ще 16 вагонів для транспортування металургійних відходів. Останні поставки вирушили з України 15 лютого, а прибули до Росії 24 та 28 лютого 2022 року.

Як раніше повідомляли «Схеми» (проєкт «Радіо Свободи»), з 2014 року сам НЛМК активно постачав сталь підприємствам російського військово-промислового комплексу. Серед них – НВО «Електромашина», що виготовляє бойовий модуль «Охотник», «Марійський машинобудівний завод», де розробляють зенітні ракетні системи. НЛМК продавав сталь також двом російським держпідприємствам, що займаються виробництвом ядерної зброї – «Виробничому об’єднанню “Север”» і Російському федеральному ядерному центру.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У групі «ТАС» у відповідь на запит «Слідства.Інфо» заявили, що всі поставки продукції до НЛМК здійснювалися «з дотриманням усіх вимог та обмежень українського законодавства, чинних на момент встановлення та виконання відповідних договірних зобов’язань».

В Офісі президента, відповідаючи на запитання, чи знали про співпрацю підприємства Сергія Тігіпка з НЛМК перед тим, як запропонувати бізнесмену стати радником, повідомили лише, що «призначення Сергія Тігіпка позаштатним радником керівника Офісу президента відбулося з дотриманням чинних процедур та вимог законодавства».

Також журналісти встановили, що українська «Дніпровагонмаш» частину продукції продавала на території РФ через свою дочірню структуру, зареєстровану в Москві – ТД «Днепровагонмаш» (власник і заводу, і дочірньої компанії – Сергій Тігіпко).

Сергій Тігіпко ліквідував ТД «Днепровагонмаш» лише 7 лютого 2024 року, а рішення про припинення діяльності ухвалили наприкінці 2023 року. У пресслужбі «ТАС» заявили, що зробити це раніше заважала російська урядова комісія, а господарську діяльність припинили одразу після початку повномасштабного вторгнення. Однак дані аналітичної платформи «Спарк» свідчать, що російський «Днепровагонмаш» продовжував працювати у 2022 та 2023 роках.

Нагадаємо, у травні 2026 року засновник групи компаній «ТАС», колишній віцепрем’єр-міністр і екслідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко став позаштатним радником керівника Офісу президента з макроекономічної політики Кирила Буданова.