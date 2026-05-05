Сергій Тігіпко – народний депутат України кількох скликань

Громадський рух «Чесно» у вівторок, 5 травня, повідомив, що одним з трьох позаштатних радників керівника Офісу президента Кирила Буданова став засновник групи компаній «ТАС», колишній віцепрем’єр-міністр і екслідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко.

Згідно з відповіддю керівниці профільного департаменту ОП, до переліку радників також увійшли речник Головного управління розвідки Андрій Юсов та один із представників одеського осередку «Пори» Роман Девятов.

У «Чесно» звертають увагу, що після зміни керівництва Офісу президента у 2025 році частина радників формально залишила свої посади, однак невдовзі повернулася вже в іншому статусі. Зокрема, Михайло Подоляк і Сергій Лещенко, які раніше були радниками глави ОП, після кадрових змін стали позаштатними радниками всього Офісу.

Також у статусі позаштатних радників ОП залишилися Вікторія Страхова та Ігор Веремій.

Радники керівника Офісу президента Кирила Буданова

Сергій Тігіпко – народний депутат України 3, 4 та 7 скликань. У різні роки обіймав ключові урядові посади: був віцепрем’єр-міністром у 1997–1999 роках, міністром економіки у 1999–2000 роках, а також віцепрем’єром – міністром соціальної політики у 2010–2012 роках. У 2002–2004 роках очолював Національний банк України.

Є власником фінансово-промислової групи «ТАС», яка входить до числа найбільших в Україні. До її структури, зокрема, належить «Універсал Банк», що надає ліцензію для роботи monobank.

Нагадаємо, Кирило Буданов погодився очолити Офіс президента 2 січня 2026 року.