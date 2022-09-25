Журналісти кажуть, що Зеленський спричинив такі зміни світового порядку, яких не було з часів падіння «залізної завіси»

Впливовова ізраїльська щоденна газета The Jerusalem Post визнала президента України Володимира Зеленського найвпливовішим євреєм 2022 року. Про це йдеться на сайті видання.

Усього традиційний щорічний рейтинг включає 50 осіб. Друге місце цього року посів прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід, а третє – голова уряду Франції Елізабет Борн.

«Не так багато політичних лідерів піднеслися до статусу ікони, але одним з них цього року став президент України Володимир Зеленський», – зазначає The Jerusalem Post.

The Jerusalem Post пише, що Зеленський зараз є одним із найвпливовіших людей у світі. Водночас видання зазначає, що навіть такий вплив не змусив Ізраїль більше допомагати Україні через присутність російської армії в Сирії та тяжке становище євреїв у Росії.

Обкладинка The Jerusalem Post

А втім, журналісти кажуть, що Зеленський спричинив такі зміни світового порядку, яких не було з часів падіння «залізної завіси»: він налаштував майже весь західний світ проти Росії та її президента Владіміра Путіна.

«Його стійкість і відвага стали легендарними», – вважає видання.

Журналісти наголошують, що, хоча Зеленський і народився у єврейській родині, сам він не придає цьому якогось окремого значення, а його діти хрещені. Однак єврейське походження українського президента отримало додатковий сенс після нападу Росії та заяв її пропагандистів про необхідність «денацифікації» України.

«Сьогодні Зеленський є одним із найвпливовіших людей у світі, а не тільки найвпливовішим євреєм у світі», – констатує The Jerusalem Post.