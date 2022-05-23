Український президент уперше порапив до сотні найвпливовіших людей року за версією Time

Президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва потрапили до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Список опублікували на сайті журналу у понеділок, 23 травня.

Номінанти у списку найвпливовіших людей світу за версією авторитетного американського журналу Time розділені за категоріями «Артисти», «Новатори», «Титани», «Лідери», «Ікони» та «Піонери».

Володимир Зеленський та Валерій Залужний перемогли у номінації «Лідери». Текст про українського президента написав президент США Джо Байден, а про Валерія Залужного – голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Текст про Севгіль Мусаєву для Time написала журналістка Емі Ферріс-Ротман.

Зазначимо, що раніше читачі журналу Time назвали Володимира Зеленського найвпливовішою людиною року. Список Time 100-2022 року щорічно складають редактори журналу.