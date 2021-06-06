Володимир Зеленський погодував журналістів шашликами

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня журналіста, яке відзначається сьогодні, 6 червня, провів час із представниками професії та приготував для них шашлик. Про подію він написав у своїй соціальній мережі і показав світлини із заходу.

«Провів день разом із журналістами напередодні їхнього професійного свята. Цього разу – шашлик, приготований власноруч, чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі запитання і мої чесні відповіді», – зазначив президент.

Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, з посиленим відчуттям справедливості – такі українські журналісти. Та передусім це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і Президента, – зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться! pic.twitter.com/9zLR2TpxHL — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2021

Окремо відзначив, що такі зустрічі стали вже гарною традицією.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Facebook розкрив трохи більше подробиць про свято.

«Володимир Зеленський напередодні здивував і шокував журналістів, запропонувавши їм формат багатогодинного довірчого спілкування під власноруч приготований шашлик. Традиційно – в парку Залісся», – розповів Подоляк.

За словами радника голови ОП, захід пройшов «майже ідеально».

«Усе вийшло майже ідеально: їжа, атмосфера і довга розмова про непросте. Жодних табу і практично ніякої модерації. Тільки президент, тільки журналісти, будь-які питання, відсутність часових обмежень. Пролунало навіть традиційне риторичне питання – «чому ви про це не говорите постійно?» Говоримо. Але не всі готові чути, слухати і робити висновки. На жаль, зараз куди простіше жити в світі фантазій, вимислу, фейків і примітивної пропаганди», – написав Подоляк.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль своєю чергою з нагоди професійного свята журналістів зазначив, що вони – є голосом правди для народу, вартовими щирості й прозорості.

«Чесність, достовірність, неупередженість – це ті риси, які характеризують журналіста. Бажаю всім працівникам ЗМІ примножувати ці якості та тримати істину на вістрі», – йдеться у його дописі у Telegram.

Своєю чергою, спікер ВРУ Дмитро Разумков висловив переконання, що успіх України залежить від професіоналізму людей в усіх сферах. І у журналістиці зокрема.

«Ви – невід’ємна частина парламентаризму. Ви впливаєте не лише на те, що читачі, глядачі та слухачі знатимуть про події. Але й впливаєте на суспільну думку про зміни, що відбуваються в державі. Вдячний кожному журналісту, який готує якісні матеріали, дотримується балансу думок та професійно виконує свою роботу. З Днем журналіста!», – написав він у Facebook.

До слова, День журналіста відзначається згідно з Указом президента від 25 травня 1994 року щорічно 6 червня. Саме в цей день 1992 року Спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою в світі організацією професійних працівників ЗМІ.