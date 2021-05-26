Марина Пітиляк зробила сюжет про незаконне встановлення каплиці на території заповідника «Стільське городище»

Журналістка львівського телеканалу «Перший Західний» Марина Пітиляк отримала спеціальну нагороду конкурсу «Честь професії». Імена переможців національного конкурсу професійної журналістики «Честь Професії» назвали в Києві у вівторок, 25 травня.

Марина Пітиляк отримала спеціальний приз у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події у локальному медіа», зокрема за сюжет «Понівечили чи облагородили? Як селяни статую Матері Божої у заповіднику самовільно встановили». Йдеться про минулорічний скандал із незаконним встановленням каплички зі статуєю Богородиці на території Стільського городища, що є історико-культурним заповідником та пам’яткою археології національного значення

Cтаття «Фальшивий ПЛР-тест, недорого» журналістки ZAXID.NET Катерини Родак увійшла до п'ятірки найкращих у номінації «Найкращий журналістський експеримент». Переможців в усіх номінаціях конкурсу «Честь професії» можна переглянути на сайті конкурсу.

Зазначимо, «Честь професії» – незалежний загальнонаціональний український конкурс професійної журналістики. Конкурс проводять щорічно з 2010 року. Організаторами «Честі Професії» є «Національна асоціація медіа», а до наглядової ради конкурсу входять відомі українські журналісти, редактори, медіаменеджери та медіакритики.