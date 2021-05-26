Журналістка львівського телеканалу «Перший Західний» отримала «Честь професії»
Марина Пітиляк перемогла у престижному журналістському конкурсі
Журналістка львівського телеканалу «Перший Західний» Марина Пітиляк отримала спеціальну нагороду конкурсу «Честь професії». Імена переможців національного конкурсу професійної журналістики «Честь Професії» назвали в Києві у вівторок, 25 травня.
Марина Пітиляк отримала спеціальний приз у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події у локальному медіа», зокрема за сюжет «Понівечили чи облагородили? Як селяни статую Матері Божої у заповіднику самовільно встановили». Йдеться про минулорічний скандал із незаконним встановленням каплички зі статуєю Богородиці на території Стільського городища, що є історико-культурним заповідником та пам’яткою археології національного значення
Cтаття «Фальшивий ПЛР-тест, недорого» журналістки ZAXID.NET Катерини Родак увійшла до п'ятірки найкращих у номінації «Найкращий журналістський експеримент». Переможців в усіх номінаціях конкурсу «Честь професії» можна переглянути на сайті конкурсу.
Зазначимо, «Честь професії» – незалежний загальнонаціональний український конкурс професійної журналістики. Конкурс проводять щорічно з 2010 року. Організаторами «Честі Професії» є «Національна асоціація медіа», а до наглядової ради конкурсу входять відомі українські журналісти, редактори, медіаменеджери та медіакритики.