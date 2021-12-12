Впродовж дня у різних центрах вакцинації чоловіку ввели 10 щеплень проти коронавірусу

У Новій Зеландії місцевому жителю за один день зробили до 10 щеплень проти коронавірусної інфекції замість інших людей. Про це інформує місцеве видання Stuff.

За даними журналістів, чоловікові робили щеплення в різних центрах вакцинації за інших людей і за це він, імовірно, отримував грошову винагороду.

У міністерстві охорони здоров’я країни заявили, що дуже занепокоєні цією ситуацією і вже розпочали її розслідувати. Керівниця програми МОЗ із вакцинації та імунізації проти Covid-19 Астрід Курніф у коментарі журналістам заявила, що її відомство «обізнане із цією проблемою».

Професорка Оклендського університету Ніккі Тернер зазначила, що поки що немає даних, наскільки безпечне введення такої кількості доз за короткий проміжок часу, але зазначила, що може бути більше побічних ефектів.

Про ситуацію МОЗ повідомило поліцію, зазначивши, що люди, за яких було зроблено щеплення, не отримають Cоvid-сертифікатів.

До слова, у Новій Зеландії проти коронавірусу роблять щеплення вакциною Comirnaty, розробленою BioNTech і Pfizer.