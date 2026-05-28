Повнолітнього юнака з Тернопільщини визнали винним і засудили до двох років іспитового терміну за зґвалтування малолітньої дівчини. Також суд вніс його до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи. Інцидент трапився в Чорткові у 2022 році. Під час суду обвинувачений спершу свою вину заперечував, однак згодом зізнався.

Як встановило слідство, хлопець познайомився в інстаграмі з дівчиною, яка не досягнула 14 років. Вони проводили час разом, юнак забирав її з танцювального гуртка та проводив додому.

Як йдеться у вироку Чортківського районного суду від 14 травня, наприкінці жовтня 2022 року хлопець зґвалтував дівчину в оральний спосіб. Він примусив її, хоч вона через свій вік не могла розуміти всі наслідки та не могла чинити опір. Про інцидент випадково дізналася мати малолітньої, яка побачила листування доньки в інстаграмі з подробицями про ситуацію та звернулася в поліцію.

Обвинувачений спершу своєї вини не визнав. У суді пояснив, що в липні 2022 року почав спілкуватися з 13-річною дівчиною, зустрічав її після танців і проводив до дому. Додав, що потерпіла почала йому нав’язуватися, тож він припинив з нею будь-які контакти. Під час судових дебатів хлопець все ж таки визнав свою вину, перепросив у батька дівчини, а суд закликав суворо його не карати, оскільки він хоче мобілізуватися.

Мати потерпілої у суді розповіла, що обвинувачений не лише зґвалтував її доньку, але й розповсюдив порноконтент за її участі. Її донька після цього нервувала, не хотіла займатися танцями, була агресивною, тривожною та постійно плакала.

Суд визнав повнолітнього юнака винним та призначив йому 5 років позбавлення волі, однак замінив реальний термін на два роки іспитового. Також інформацію про обвинуваченого внесли до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Хлопець має сплатити понад 40 тис. грн за проведення експертиз. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.