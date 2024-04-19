До злочину причетний 44-річний мешканець Підволочиська

Житель Тернопільщини продавав наркотики із замісної терапії для наркозалежних. Чоловік отримував таблетки, однак сам не вживав їх, а збував. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний раніше судимий 44-річний мешканець Підволочиська.

До працівників поліції Підволочиської громади надійшла інформація, що місцевий житель продає таблетки з наркозамісної терапії. Правоохоронці перевірили інформацію і виявили, що до правопорушення причетний 44-річний чоловік з Підволочиська.

Раніше він був судимий за крадіжки. Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Проте, зважаючи на пом’якшуючі обставини та хороші характеристики, звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. Однак, чоловік вирішив змінити методи заробіток і з крадіжок перейшов на продаж психотропних речовин.

«Він, перебуваючи на замісній терапії, реалізовував рецепти та нарковмісні препарати. Підозрюваний продавав товар "з рук в руки" лише знайомим. Працівники поліції зібрали достатньо доказів щодо причетності 44-річного жителя Підволочиська до наркозлочинів», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 19 квітня.

Чоловіку оголосили підозру, передбачену кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме ч. 1, ч. 2 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів або отруйних чи сильнодійних лікарських засобів), ч. 1 ст. 307 (Збут наркотичних засобів) та ч. 1, ч. 3 ст. 321 (Збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинений повторно). Наразі чоловік перебуває в слідчому ізоляторі, а справу щодо нього слідчі скерували до суду. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.