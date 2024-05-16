Водій ВАЗ загинув на місці ДТП

Житель Тернопільщини загинув в смертельній аварії на дорозі Тернопіль – Кременець. Водій ВАЗ не пропустив автомобіль Mitsubishi, який їхав головною дорогою, і врізався в нього. Чоловік, який керував авто ВАЗ, загинув на місці ДТП, його пасажира доправили до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 21:40 15 травня неподалік села Старий Вишнівець Вишнівецької громади. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій ВАЗ 2107, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автомобіль Mitsubishi і як наслідок – врізався в нього.

«У результаті удару 28-річний водій ВАЗу від отриманих травм загинув на місці З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості до лікарні бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала пасажира з цього автомобіля», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 16 травня.

В поліції за фактом ДТП порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Правоохоронці проводять розслідування. У водія Mitsubishi взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Також такі зразки відібрали у загиблого водія ВАЗ.