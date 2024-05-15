Водій Tesla не пропустив зустрічний автомобіль Toyota Highlander і врізався в нього

У Тернополі під час зіткнення двох авто Tesla та позашляховика Toyota постраждало четверо людей. Аварія сталася увечері 14 травня біля фабрики меблів «Нова». Водій Tesla не пропустив зустрічний автомобіль Toyota Highlander і врізався в нього. В результаті позашляховик відкинуло на інший автомобіль Tesla, який проїздив поруч.

На місце аварії очевидці викликали поліцію та бригаду швидкої допомоги. Патрульні поліцейські встановили, що ДТП сталося на близько 20:45 на перехресті вулиць Лозовецька і Фабрична.

«Водій Tesla не надав переваги в русі та зіткнувся із Toyota Highlander. У результаті удару автівку Toyota відкинуло і вона врізалася у ще одне авто Tesla», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 15 травня.

Медичної допомоги потребували четверо людей. Однак, до лікарні госпіталізували двох водіїв Tesla та Toyota Highlander. В поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). В усіх водіїв також відібрали зразки крові для перевірки на наявність алкоголю.