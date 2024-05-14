Шацький районний суд виніс вирок військовослужбовцю Руслану С. за вчинення смертельної ДТП напідпитку. Обвинувачений в’їхав мотоциклом у насип піску, внаслідок чого постраждав його 23-річний пасажир. Втім, водій не викликав «швидку», а втік із місця події. За це йому призначили 3,5 років тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 10 травня, аварія поблизу села Голядин Ковельського району сталася вночі 7 серпня 2020 року. Старший сержант Державної прикордонної служби України Руслан С. у стані алкогольного сп’яніння сів за кермо мотоцикла Geon X-Road. Разом із ним поїхав 23-річний пасажир. Під час руху водій наїхав на насип піску, після чого пасажир впав на дорогу. Обвинувачений не надав йому допомогу, не викликав «швидку» й не позначив місце ДТП, а поїхав далі. Потерпілого виявили близько 07:10 й госпіталізували в реанімаційне відділення Любомльської ЦРЛ з забоєм головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою. Через чотири дні він помер.

У суді Руслан С. свою вину не визнав. Стверджував, що після падіння пасажир був у свідомості й сказав далі їхати без нього.

Суддя Наталія Стрілець визнала старшого сержанта винним за ч. 3 ст. 135 (залишення особи в небезпеці) та ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й призначила 3,5 років ув’язнення без права керувати транспортними засобами на 3 роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.