Суд виніс вирок винуватцю смертельної ДТП у селі Дерно Луцького району

Ківерцівський районний суд виніс вирок водію Renault Master за вчинення смертельної ДТП. Чоловік збив 67-річного волинянина, який перебував на зупинці з велосипедом у руках. За скоєне обвинуваченому призначили 3 роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 25 квітня, аварія на вулиці Незалежності в селі Дерно Луцького району сталася 15 травня 2023 року. Близько 7:20 Олег Неверович, який перебував за кермом Renault Master, виїхав на зустрічну смугу руху й збив пенсіонера, який стояв на посадковому майданчику зупинки громадського транспорту. Чоловік від отриманих травм загинув на місці.

У суді водій щиро розкаявся й розповів, що того дня їхав у напрямку Рівного зі швидкістю орієнтовно 60 км/год. Поблизу села Дерно він почав пригальмовувати, однак через сильне сонце потягнувся закрити козирок в автомобілі й на якусь мить втратив свідомість. Згодом Олег Неверович нібито почув удар і загальмував. Тоді він вибіг із буса, побіг до потерпілого й перебував з ним до приїзду медиків. Слова чоловіка підтвердили свідки події.

Родичі загиблого просили призначити обвинуваченому реальну міру покарання.

Суддя Марія Польова визнала Олега Неверовича винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спрчинило смерть потерпілого) й призначила йому три роки позбавлення волі без права керувати транспортними засобами на рік. Крім того, страхова компанія обвинуваченого має заплатити трьом потерпілим по 223 200 грн моральної компенсації, а також по 6666 грн за витрати на правову допомогу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.