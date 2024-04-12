У селі Шменьки Ковельського району 23-річний водій загинув після наїзду на зупинку

У четвер, 11 квітня, у селі Шменьки Ковельського району сталася смертельна ДТП. Водій Ford Focus не впорався з керуванням і в’їхав у зупинку громадського транспорту – від отриманих травм чоловік загинув на місці. Про це повідомила прес-служба поліції Волинської області.

За інформацією правоохоронців, аварія сталася близько 15:00. 23-річний водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у зупинку громадського транспорту. Від отриманих травм житель селища Ратне загинув на місці.

«На момент ДТП на зупинці громадського транспорту людей не було. Про подію поліцейським повідомили очевидці, наразі слідчі з’ясовують усі обставини», – повідомила ZAXID.NET старша інспекторка Нацполіції Волині Марина Балдич.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого ). Досудове розслідування триває.

Оновлено. У Ратнівській селищній раді повідомили, що загиблий водій – військовослужбовець Назарій Пашук. Прощання з чоловіком відбудеться 12 квітня.