Бучацький районний суд Тернопільської області виніс вирок військовозобов’язаному Миколі З., який відмовився від отримання бойової повістки через небажання служити у Збройних силах України. Суд призначив йому покарання – три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, військовозобов’язаний, молодший сержант запасу Микола З. 19 червня 2024 року пройшов ВЛК на Тернопільщині, яка визнала його придатним до військової служби. Надалі у ТЦК йому дали бойову повістку про необхідність прийти наступного дня для відправки у військову частину, але чоловік відмовився її отримати через небажання служити у ЗСУ.

Щодо жителя Тернопільщини порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову під час мобілізації. У суді обвинувачений підтвердив, що у ТЦК відмовився від повістки через небажання проходити військову службу. Про свій вчинок Микола З. не шкодував.

Справу розглянула суддя Людмила Созанська, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, визнавши раніше не судимого Миколу З. винним в ухиленні від мобілізації. Суддя призначила йому три роки ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити.