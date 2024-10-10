Перша черга будівництва ЖК Helga – здана в експлуатацію

Перша черга будівництва мультифукціонального комплексу HELGA на вулиці Княгині Ольги, 120, який об'єднує бізнес-центр, житлові та громадські приміщення, здана в експлуатацію. Як повідомили у Viking Development, девелопера проекту, отримано відповідний сертифікат №ЛВ122241005913 Інспекції ДАБK.

Збудована перша черга включає в себе дві житлові секції, будівництво яких, як і бізнес-центру комплексу, сертифікуються за міжнародною системою BREEAM (провідний і найбільш використовуваний в Євросоюзі метод оцінки екологічної ефективності будівель). Такій сертифікації «зеленого» будівництва надають перевагу в Іспанії, Швеції, Нідерландах, Франції, Бельгії. До прикладу, серед учасників в різних категоріях одного з підсумкових short-list BREEAM Awards – будівлі Centro Comercial Islazu в Іспанії, M1 Lódzź в Польші, So Ouest у Франції, School of Engineering (Бірмінгемського університету) в Британії, Skinnarilan kampus RV1+RV5 у Фінляндії. Для Львова це перша подібна сертифікація для житла.

Першу чергу будівництва здали в експлуатацію

«Відповідальність і виконання взятих зобов'язань, а особливо зараз, для нас суперважлива річ. Вся наша команда грамотно налагодила ланцюжки девелопменту, постачання і будівництва, що забезпечило безперебійні роботи, максимальну відповідність заявленому проекту і навіть підняти рамки стандартів якості, в тому числі додатково запровадивши сертифікацію житлових секцій», – говорять у Viking Development.

Перші секції сертифікуються за міжнародною системою BREEAM

ЖК Helga забезпечений паркінгом подвійного використання, що вирішує питання як безпеки, так і вільної наземної території комплексу , яка відведена під сквер, відпочинкові і дитячі майданчики.

Як відбувається купівля квартири та участь в державних програмах

Купити квартиру можна як в готових, так і в процесі будівництва секціях житлового комплексу. Готове житло, як пояснюють в компанії дорожче, але користується попитом в тих, хто не готовий чекати.

ЖК Helga акредитовано в державній програмі єОселя. Відповідно до умов, військовослужбовці, медики, освітяни та ті, хто вперше купує власне помешкання, може отримати кредит з пільговою фіксованою ставкою 3% на весь термін. Максимальний строк кредиту становить 20 років, а мінімальний початковий внесок 20%. Повну інформацію про умови еОселя можна дізнатися на сторінці програми.

Viking Development на ринку нерухомості України працює від 2019 року і має в своєму активі введений в експулатацію ЖК Viking Park на вул. Зеленій, 151; ЖК Helga на княгині Ольги, 120, в якому здано в експлуатацію першу чергу будівництва, та масштабний Viking Hills на вул.Миколайчука-Щурата.

Старт ще одного житлового комплексу року очікується вже наприкінці цього року. Інформацію про купівлю квартир в збудованих, тих, що будуються і новому комплексах, їх вартість, умови розтермінування та пільгові програми можна уточнити на сайті, а також в офісах компанії: місто Львів, вулиця княгині Ольги, 120 тел. 067 120 22 20.