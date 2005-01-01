Знятою під час будівництва трамвая на Сихів бруківкою замостять тротуари на вул. Рутковича

Вул. Рутковича до ремонту

Бруківкою, яку демонтували з вул. Стуса під час будівництва трамвайної лінії на Сихів, замостять тротуари на вул. Рутковича, розташованій у Галицькому районі Львова між вул. Франка та Стрийською. Відповідне рішення у п’ятницю, 12 січня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

«ЛКП «Львівавтодор» безоплатно передасть Галицькій районній адміністрації 82 м2 мозаїки (дрібна бруківка, – ред.), для ремонту дорожнього покриття на вул. Рутковича, отриманої з вул. Стуса під час будівництва трамвайної колії до житлового масиву Сихів. Мозаїка зберігається на території ЛКП «Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району», – розповів начальник управління інженерного господарства ЛМР Олександр Одинець.

Як уточнив ZAXID.NET начальник відділу комунального господарства Галицької РА Ігор Савка, бруківкою з вул. Стуса замостять тротуари на парній стороні вул. Рутковича. На проїжджій частині цієї вулиці, за словами Савки, замість старого асфальту покладуть бетонні плити.

Ремонт вул. Рутковича розпочався у 2017 році, а завершити його у Галицькій РА сподіваються до середини 2018 року. Загальна варіть ремонту становить 5 млн грн.

Нагадаємо, під час проведення ремонту доріг, бруківка, яка демонтується, обліковується і передається на зберігання у ШРП. Станом на грудень 2017 року в ШРП Галицького району, за даними прес-службі ЛМР, було на зберіганні 758 м2 крупної бруківки і 245 м2 бруківки меншого розміру та 1431 м2 мозаїки.