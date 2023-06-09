Червневий хрущ гризе хвою сосни

Цьогоріч у Львові майже непомітно хрущів, які зазвичай з’являються у теплі дні травня і гудуть містом до кінця червня. Завідувач зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка Ігор Шидловський у коментарі ZAXID.NET пояснив, куди поділися комахи.

В Україні розповсюджені три види хрущів – травневий східний, травневий західний і червневий. Зараз, за словами Ігоря Шидловського, виліт травневого західного хруща можна спостерігати на межі Стрийського і Золочівського районів – там комахи об’їдають посіви на полях (хрущ є шкідником). В інших районах області і у Львові хрущів візуально мало, масового вильоту не спостерігається.

«Це пов’язано із тим, що хрущі мають чотирирічний цикл життя. Рясний виліт комах спостерігається раз на чотири роки. Тоді самки відкладають личинки в грунт, вони вилуплюються, занурюються глибше і харчуються під землею залишками органіки. Так триває три зими», – пояснює Ігор Шидловський.

Чим старшою стає личинка, тим більшої шкоди вона завдає – поїдає корені рослин. А коли «дозріває», вилітає і ми спостерігаємо масу хрущів у місті, де вони їдять листя.

«Так вийшло, що цикли всіх видів хрущів збіглися і масово зараз ніхто не вилітає, личинки ростуть у грунті. З одного боку, це добре, бо вони не об’їдають листя рослин. З іншого – хрущі є кормом для птахів, в екосистемі все пов’язано і передбачено», – каже завідувач зоологічного музею ЛНУ ім. Івана Франка.

Раніше ZAXID.NET розповідав, яким має бути озеленення у місті, щоб воно мало різноманітні екосистеми і було комфортним для всіх своїх мешканців.