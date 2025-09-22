Українські військові встановили прапори в різних точках села Олексіївка

Українські військові встановили прапори в різних точках села Олексіївка в Сумській області. Бійці поступово відновлюють контроль над населеним пунктом. Про це у неділю, 21 вересня, повідомив 225-й окремий штурмовий батальйон.

«Під ниття російських адмінів у різних точках Олексіївки Сумської області з'являються українські прапори», – йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що окупанти намагаються оборонятися, але марно. Захисники ліквідовують ворога, а відступити він не здатний.

У різних точках Олексіївки (Сумщина) з'являються українські прапори — незважаючи на стенання ворожих адмінів. Російські солдати, закопані по вуха без води й їжі, лише мріють вижити; якби прозріли — побігли б, як морпіхи 810-ї.#сумщина #ЗСУ pic.twitter.com/8XOzuQOHyd — 225 Окремий штурмовий полк (@225_oshp) September 21, 2025

«Якби російські солдати в цьому населеному пункті могли прочитати, що вони – чергові “всех не припомнишь”, вони побігли б, як морпіхи 810-ї бригади. Натомість вони закопалися по самі вуха, без води та їжі. Єдине, що їм залишається, – мріяти вижити», – додали у дописі.

Аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що ворог захопив Олексіївку 7 червня.