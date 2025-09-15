Сили оборони зачистили від російських військ Панківку та прилеглі території
Військові зачистили Панківку попри те, що росіяни нарощують свій наступальний потенціал
Підрозділи Збройних сил України та Нацгвардії зачистили від російських окупантів населений пункт Панківка та прилеглі території. Про це повідомив 1-й корпус «Азову» у понеділок, 15 вересня.
Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ «Азов» продовжують звільняти території на Добропільському напрямку, зокрема, зачистили від ворога село Панківка та прилеглі до нього території.
Військові розповідають, що з метою посилення наступального потенціалу російське командування передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ «Азов» додаткові резерви у складі чотирьох бригад піхоти та одного полку морської піхоти.