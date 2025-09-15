Військові продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку

Підрозділи Збройних сил України та Нацгвардії зачистили від російських окупантів населений пункт Панківка та прилеглі території. Про це повідомив 1-й корпус «Азову» у понеділок, 15 вересня.

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ «Азов» продовжують звільняти території на Добропільському напрямку, зокрема, зачистили від ворога село Панківка та прилеглі до нього території.

Військові розповідають, що з метою посилення наступального потенціалу російське командування передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ «Азов» додаткові резерви у складі чотирьох бригад піхоти та одного полку морської піхоти.