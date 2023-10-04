На олімпіаді хлопець переміг у віковій категорії 9-14 років

Десятирічний школяр з Волині Денис Косарук переміг на Всесвітній олімпіаді з ментальної арифметики, яка відбулась у Молдові. Хлопець став чемпіоном у віковій категорії 9-14 років. Додамо, що ментальна арифметика – це спосіб розвʼязувати приклади та проводити інші розрахунки подумки.

Як повідомила прес-служба Боратинської громади, олімпіада відбулася у містечку Бульбоака у Молдові. Участь у ній взяли 230 дітей з 18 країн світу. Десятирічний Денис Косарук здобув перше місце та кубок чемпіона у віковій категорії від 9 до 14 років.

Всього на виконання завдань відводилося 8 хвилин. За цей час хлопець мав розв’язати якогомога більше прикладів з-поміж ста. За кількістю та точністю розв’язаних завдань і нараховували бали.

«Він займається всього півтора роки в той час, як деякі учасники мають за плечима чотири, а то й шість років навчання з ментальної арифметики. Це вражаючий результат, якому ми надзвичайно раді», – розповіла мама хлопчика Вікторія Косарук.

Денис навчається у п’ятому класі Мстишинської гімназії. Крім того, понад півтора роки навчається у приватній школі, яка спеціалізується на ментальній арифметиці. Заняттям він приділяє орієнтовно по годині в день. Додамо, що в майбутньому Денис хоче стати програмістом.

Додамо, що на Всесвітній олімпіаді з ментальної арифметики від Волині брали участь 14 дітей. Перемогти і отримати звання чемпіонів вдалося шістьом школярам: Христині Савич, Діані Кошатюк, Роману Сніцару, Ірині Шевченко та Даниїлу Стасюку. На цій олімпіаді саме звання чемпіона є найвищою відзнакою, а вже далі йде перше місце.

Троє дітей посіли перші місця (Володимир Савич, Кирило Савич та Давид Романчук), четверо – другі місця (Дем’ян Михайлюк, Каміла Камінська, Анастасія Бунечко та Василина Капустинська) та ще одна школярка посіла третє місце (Богдана Драницька).