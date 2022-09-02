Рекорд України зареєстрували в стінах рівненської школи №23

Рівненський школяр Ілля Войтович встановив рекорд України з кількості отриманих нагород та відзнак. За півтора роки хлопчик отримав 143 відзнаки за навчання та творчу діяльність. Хлопчик, окрім занять у школі, відвідує також уроки танців, вокалу, а ще грає на скрипці.

Офіційно рекорд зареєстрували у п'ятницю, 2 вересня, повідомив рівненський міський голова Олександр Третяк. Відомо, що дев'ятирічний Ілля Войтович навчається в рівненській школі №23. Саме там і відбувалась реєстрація рекорду України.

Відомо, що лише за півтора роки хлопчик отримав 143 відзнаки за навчання та успіхи у творчій діяльності. Фактично, школяр кожні три дні протягом півтора року отримував якусь відзнаку. Наразі це рекорд України.

«Він любить грати на скрипці, займається танцями та вокалом, неймовірно швидко рахує, читає і не лише. Ним пишаються вчителі, його безмежно люблять батьки! Ілля, без перебільшення, перспектива та гордість нашого міста. Дякую батькам, вчителям, усім, хто допомагає реалізувати його творчий потенціал», – зазначив Олександр Третяк, який був присутній на реєстрації рекорду.

Згідно з рейтингом кращих шкіл Рівного за 2021 рік за версією сайту «Освіта.UA» рівненська школа №23 посіла 16 місце з-поміж 46.