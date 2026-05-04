Аварія сталася на нерегульованому переході на вулиці Костопільській у Сарнах

У місті Сарни Рівненської області сталася смертельна ДТП. 18-річний мотоцикліст збив на смерть пішохода і тяжко травмувався разом із неповнолітньою пасажиркою. Про це у понеділок, 4 травня, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія трапилася 3 травня близько 21:00 на вулиці Костопільській. За даними слідства, 18-річний водій мотоцикла Lifan, рухаючись у напрямку Рівного, на нерегульованому пішохідному переході збив 46-річного місцевого жителя, який переходив дорогу.



Від отриманих травм чоловік помер в автомобілі «швидкої». Мотоцикліста з відкритою черепно-мозковою травмою, множинними переломами черепа, переломом руки та політравмою госпіталізували до реанімації. Його 15-річна пасажирка перебуває у травматологічному відділенні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, забоями та саднами.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років увʼязнення.

Додамо, що 3 травня у селі Маюничі Вараського району також сталася смертельна ДТП. За даними слідства, 25-річний водій автомобіля Jeep під час обгону зіткнувся з легковиком Mitsubishi, який рухався попереду та в цей момент повертав ліворуч.

Унаслідок зіткнення 52-річний водій Mitsubishi загинув на місці події. Його 31-річного пасажира госпіталізували до лікарні. Відомо, що вони обидва із міста Стрий Львівської області.