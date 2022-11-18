Чоловік двічі пропонував гроші слідчому за закриття справи

Поліцейські затримали 22-річного львів’янина, який двічі пропонував хабар поліцейському за закриття справи про наркоторгівлю, де він є фігурантом. Чоловік хотів уникнути кримінальної відповідальності, запропонувавши слідчому 15 тис. грн.

Як повідомили в п’ятницю, 18 листопада, в прокуратурі Львівщини, підозрюваний запропонував слідчому 15 тис. грн за закриття кримінального провадження фактом незаконного зберігання наркотичних засобів, у якому він фігурує. 4 листопада львів’янин пропонував гроші під час вручення йому повістки про участь у слідчій дії.

Через декілька днів, 9 листопада, фігурант спробував підкупити слідчого, який розслідує справу, у його службовому кабінеті.

22-річному львів’янину повідомили про підозру у наданні хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст.369 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак прокуратура оскаржує таке рішення, наполягаючи на триманні під вартою.