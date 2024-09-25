Завдяки шахрайській схемі обвинувачена безкоштовно отримала 2100 пар взуття

Суд виніс вирок 23-річній жительці Рівненського району, яка ошукала одеську підприємицю на майже 1 млн грн. За скоєне обвинуваченій призначили три роки іспитового терміну. Про це повідомили 25 вересня у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, аферистка замовляла оптові партії взуття в інтернет-магазині 32-річної одеситки із листопада 2023 року по квітень 2024 року. Обвинувачена оплачувала покупки за допомогою інтернет-банкінгу. Після здійснення переказу грошей вона надсилала власниці магазину знімок екрану про підтвердження успішної транзакції, а за декілька хвилин скасовувала оплату і вся сума поверталась їй на рахунок.

«Загалом шахрайка зробила 42 замовлення. Взуття, яке вона отримувала поштою, продавала через власний інтернет-магазин. Потерпіла забила на сполох лише після аудиту банківських рахунків, коли сума збитків сягнула понад 952 тис. грн», – зазначають у поліції.

Відомо, що всього підприємиця надіслала «клієнтці» поштою 2100 пар взуття.

Суд визнав 23-річну жінку винною за ч.1, 2 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому), проте звільнив від основного покарання й призначив три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.