Аварія сталася в листопаді 2024 року біля села Валя Кузьміна

На Буковині суд призначив умовний термін покарання для 23-річного водія за смертельний наїзд на пішохода. Також чоловік повинен відшкодувати родині загиблого понад 300 тис. грн моральної шкоди. Аварія сталася 25 листопада у селі Валя Кузьмина. Внаслідок ДТП загинув 72-річний пенсіонер.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Daewoo Lanos Іван Данилов, який не мав права керувати авто, їхав по селі Валя Кузьмина Чернівецького району. У цей час місцевий житель йшов по краю дороги в попутному напрямку до автомобіля із включеним ліхтариком, йдеться у вироку Глибоцького районного суду від 31 липня. Водій не був уважній і здійснив наїзд на пішохода. Експерти встановили, що швидкість авто була в межах 50 км/год, однак від удару 72-річний чоловік отримав важкі травми і загинув на місці аварії.

У суді 23-річний Іван Данилов свою провину визнав. Окрім того, родичі загиблого просили суд призначити обвинуваченому сплатити 500 тис. грн морального відшкодування. Підсудний визнав повністю і цивільний позов родини пенсіонера. У суді родичка загиблого зазначила, що обвинувачений вже виплатив їй 4,5 тис. доларів моральної шкоди, а також попросила суд не призначати йому сувору міру покарання, оскільки в нього вагітна дружина.

Суддя Глибоцького суду врахував, що чоловік вже частково виплатив моральну шкоду, щиро розкаявся і раніше не притягувався до криміналу. Івана Данилова визнали винним в смертельній ДТП і призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки. Однак потім звільнили чоловіка від основного покарання, призначивши йому два роки умовного терміну. Також чоловік має заплатити 315,5 тис. грн морального відшкодування та понад 12,5 тис. грн на користь держави за залучення експертів.