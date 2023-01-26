24-річний торговець наркотиками був затриманий у Старому Самборі

На Самбірщині поліцейські затримали наркокур’єра, який розповсюджував амфетамін на території району. 24-річному злочинцеві, який торгував наркотиками, загрожує до десяти років ув'язнення та конфіскація майна.

За даними поліції, 24-річний мешканець Старого Самбора регулярно торгував наркотиками та психотропами на території району. Затримати торговця вдалося 25 січня у Старому Самборі на вул. Вітовського. Під час затримання у злочинця виявили пакет із амфетаміном.

«За місцем проживання зловмисника проведено санкціонований обшук, під час якого правоохоронці виявили речовину, ззовні схожу на наркотичну, та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження», – повідомили у поліції у четвер, 26 січня.

24-річного наркокур’єра затримали та вже оголосили йому підозру. За торгівлю наркотиками чоловікові загрожує від шести до десяти років тюрми з конфіскацією майна. Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід, крім того, поліцейські встановлюють канали надходження психотропних речовин, а також інших причетних осіб.