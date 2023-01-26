Чоловік, який причетний до виробництва наркотиків, три роки переховувався від поліції

Львівські патрульні виявили та затримали 38-річного мешканця Дніпропетровської області, який вже три роки перебуває у розшуку. Прес-служба поліції повідомила, що злочинця затримали у середу, 25 січня.

Близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення, що у квартирі на вул. Кирилівській проживають невідомі та підозрілі люди. Поліція поїхала на виклик за вказаною адресою. Правоохоронцям відчинив двері 38-річний мешканець Дніпровщини.

«Під час перевірки даних громадянина згідно з базами даних, інспектори з‘ясували, що він перебуває у розшуку від червня 2020 року. Чоловік переховується від органів досудового розслідування управління боротьби з наркозлочинністю», – повідомили у поліції.

Чоловіка підозрюють у повторному виробництві прекурсорів, це – речовина, яку використовують під час виготовлення чи переробки наркотиків і психотропних речовин. Інспектори патрульної поліції супроводили зловмисника у відділок поліції.