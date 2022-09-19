Львівські патрульні виявили чоловіка, який три роки переховувався від досудового розслідування. Його оголосила у розшук поліція Одеси за замах на вбивство.

Львівські поліцейські помітили чоловіка близько опівночі на проспекті Червоної Калини. Через порушення обмеження комендантської години інспектори перевірили його документи.

«Під час встановлення та перевірки даних громадянина патрульні з’ясували, що він перебуває у розшуку. 40-річного мешканця Одещини розшукує Одеське районне управління поліції від вересня 2019 року. Причиною розшуку чоловіка є вчинення замаху на вбивство співмешканки», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Чоловіка розшукувала поліція Одеси за спробу вбивства

Одесита доставили у відділ поліції та повідомили ініціаторам розшуку.