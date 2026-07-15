Суд взяв підозрюваного під варту без права внесення застави

Правоохоронці затримали 25-річного мешканця Шепетівки, який на замовлення росіян збирав інформацію про військові об’єкти та техніку на території області. За державну зраду йому загрожує довічне увʼязнення. Про це у середу, 15 липня, повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний через телеграм налагодив зв’язок із представником російської спецслужби та погодився за грошову винагороду виконувати його завдання. Упродовж червня 2026 року чоловік приховано знімав на відео військові обʼєкти та техніку, а також одне з оборонних підприємств у Шепетівському районі. Записи він надсилав своєму куратору з РФ.

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Зокрема, правоохоронці встановили, що підозрюваний передавав відео військових частин, прилеглих територій, бойової техніки, обʼєктів оборонно-промислового комплексу, а також шляхів підʼїзду до них.

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За виконання завдань російської спецслужби чоловік отримував винагороду на власні банківські картки. Під час виконання чергового доручення його затримали правоохоронці.

Слідчі повідомили 25-річному шепетівчанину про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.