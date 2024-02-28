Чоловік продавав щонайменше 8 видів наркотиків методом «закладок»

На Буковині поліцейські затримали 27-річного жителя Чернівців, який продавав наркотики у великих масштабах. Під час обшуку в нього виявили понад 8 різних видів психотропних речовин на суму майже 1 млн гривень. Розповсюджував наркотики чоловік методом «закладок». Досудове розслідування вже звершилося, а справу передали до суду.

Причетність 27-річного жителя Чернівців до розповсюдження наркотиків в обласному центрі встановили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю. Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що чоловік в одній із соціальних мереж організував канал продажу наркотичних і психотропних речовин. Підозрюваний робив «закладки», а потім надсилав покупцям дані про їх місцезнаходження.

«Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання, а також в автомобілі чоловіка. Під час них вилучили наркотиків і психотропних речовин на суму майже мільйон гривень. Незаконний товар правоохоронці відправили до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення відповідних експертиз», – повідомили в поліції Буковини в середу, 28 лютого.

Результати дослідження засвідчили, що чоловік зберігав і продавав щонайменше 8 видів наркотичних речовин: канабіс, кокаїн, амфетамін, диметоксифенетиламін, alfa-PVP, метилендіоксиметамфетимін, марки ЛСД, броламфетамін та інші. Крім цього, поліцейські встановили, що буковинець також утримував і надавав бажаючим кімнату для вживання наркотиків.

Слідчі поліції завершили розслідування і передали справу до суду для розгляду. Наркоторговця інкримінують правопорушення за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів). Якщо його провину у суді доведуть, то буковинцю загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.