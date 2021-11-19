У четвер, 18 листопада, у селі Словіта, що за годину їзди від Львова в сторону Золочева, стався нещасний випадок. Загинув 29-річний фірман. Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА повідомив, що чоловік впав під коней, а після цього на нього наїхала фіра.

Нещасний випадок трапився о 15:50 у селі Словіта. Місцевий мешканець йшов поряд із кіньми, які тягнули гужовий транспорт. Чоловік йшов ліворуч від своїх коней і керував куди їм йти.

В якийсь момент 29-річний фірман втратив рівновагу і впав прямо під коней, які продовжили йти. На фірмана наїхала фіра і сильно його травмувала. Чоловік загинув на місці ще до приїзду медиків.