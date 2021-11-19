29-річний фірман загинув під колесами власної фіри на Львівщині
Чоловік помер ще до приїзду медиків
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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У четвер, 18 листопада, у селі Словіта, що за годину їзди від Львова в сторону Золочева, стався нещасний випадок. Загинув 29-річний фірман. Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА повідомив, що чоловік впав під коней, а після цього на нього наїхала фіра.
Нещасний випадок трапився о 15:50 у селі Словіта. Місцевий мешканець йшов поряд із кіньми, які тягнули гужовий транспорт. Чоловік йшов ліворуч від своїх коней і керував куди їм йти.
В якийсь момент 29-річний фірман втратив рівновагу і впав прямо під коней, які продовжили йти. На фірмана наїхала фіра і сильно його травмувала. Чоловік загинув на місці ще до приїзду медиків.
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