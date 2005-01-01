32-річний будівельник впав з третього поверху новобудови під Львовом

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 08:0010050

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У четвер, 29 березня, у селі Горішній, що поруч із Сихівським районом Львова, під час виконання будівельних робіт на новобудові важко травмувався будівельник. Про це інформує департамент цивільного захисту ЛОДА.

Подія трапилась приблизно о 11:15. Під час виконання будівельних робіт з висоти третього поверху впав чоловік, 1986 року народження. Потерпілий є жителем Стрия. Його доставили у 8 міську лікарню Львова у важкому стані з численними травмами (закритий перелом кісток тазу, закритий перелом поперекового відділу хребта, тупа травма живота). Обставини події встановлюються.

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